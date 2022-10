Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Montagvormittag vor

Das Papier von Visa legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 188,78 EUR. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 188,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 188,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 30 Aktien.

Bei 214,70 EUR markierte der Titel am 22.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 168,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.130,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.275,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Visa am 25.10.2022 vorlegen.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

