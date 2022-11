Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit roter Tendenz

Die Visa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 194,40 EUR ab. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 194,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 markierte das Papier bei 214,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (168,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.787,00 USD gegenüber 6.559,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Skalierbarkeit im Fokus: Entwickelt sich das neue Blockchain-Projekt Aptos zum "Solana-Killer" ?

Visa-Aktie im Plus: Visa verdient mehr - Erlöse gesteigert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com