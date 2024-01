Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kurs der Visa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 264,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,5 Prozent auf 264,34 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 265,28 USD. Mit einem Wert von 265,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 2.365 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,28 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 208,89 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 20,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.01.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

