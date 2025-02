Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Dienstagnachmittag ins Minus

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 346,82 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 346,82 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 346,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 348,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 147.638 Visa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 351,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 37,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 393,00 USD.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,28 USD je Aktie aus.

