Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Visa gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 255,65 EUR.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 255,65 EUR. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,05 EUR nach. Bei 256,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 1.500 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 264,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 197,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,18 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

