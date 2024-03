Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 278,80 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 278,80 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 277,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,45 USD. Bisher wurden via New York 195.867 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 286,13 USD markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 208,81 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.01.2024. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

