Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 273,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 273,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 273,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 109.935 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 6,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 26,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.634,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

