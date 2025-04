Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 327,96 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 327,96 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 328,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,43 USD. Bisher wurden heute 154.663 Visa-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,53 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 252,74 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 393,00 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 9,51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Visa-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Visa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

