Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 238,73 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 238,73 USD. Bei 238,45 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 240,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.627 Visa-Aktien.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 245,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,78 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 174,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,78 Prozent.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.123,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.275,00 USD umgesetzt worden waren.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Visa-Investment abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Visa-Investment verdient

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr