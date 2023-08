Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Vormittag positiv

Visa im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 240,27 USD.

Das Papier von Visa legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,1 Prozent auf 240,27 USD. Bei 243,80 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.467 Visa-Aktien.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 244,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.275,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.123,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,65 USD fest.

