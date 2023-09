Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Visa-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 247,05 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 247,05 USD ab. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 246,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 4.287 Stück.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,51 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,09 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.123,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.275,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2023 aus.

