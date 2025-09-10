Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag stärker

DAX23.685 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.079 +1,3%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
So bewegt sich Visa

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 338,52 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
289,15 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 338,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 339,64 USD. Bei 338,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 120.622 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 20,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

