Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 237,24 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 237,24 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 238,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 237,55 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.977 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,06 USD erreichte der Titel am 14.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 174,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,32 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.07.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,98 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8.123,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.275,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 24.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

