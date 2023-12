Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Visa

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 237,75 EUR.

Die Visa-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr bei 237,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,45 EUR aus. Bei 237,05 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,95 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.467 Aktien.

Bei 238,50 EUR markierte der Titel am 08.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 19,54 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.609,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Aktie aus.

