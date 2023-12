Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 256,85 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 256,85 USD. Bei 257,30 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 255,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 169.145 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,36 USD erreichte der Titel am 05.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,14 USD. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.609,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.787,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,89 USD je Aktie.

