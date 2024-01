Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Visa im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 264,22 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 264,22 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 265,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 264,22 USD. Bei 265,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 90.061 Stück.

Bei 266,17 USD markierte der Titel am 11.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,74 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 208,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

