Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 275,81 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 275,81 USD abwärts. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 275,63 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 276,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 112.553 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 279,99 USD markierte der Titel am 01.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 32,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Visa gewährte am 25.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.634,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD in den Büchern standen.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,92 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

