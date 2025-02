Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 349,01 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 349,01 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 348,15 USD ab. Mit einem Wert von 349,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 118.400 Aktien.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 352,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 393,00 USD.

Am 30.01.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 16,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

