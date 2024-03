Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 257,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 257,70 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 257,70 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 256,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.281 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,75 EUR) erklomm das Papier am 29.02.2024. 2,74 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 197,00 EUR am 16.03.2023. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 30,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2023 mit 1,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.634,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.936,00 USD eingefahren.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

