Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 330,24 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 330,24 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 329,57 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 335,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 351.129 Visa-Aktien.

Bei 366,53 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Mit einem Kursverlust von 23,47 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 393,00 USD.

Visa gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9,51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,63 Mrd. USD umgesetzt.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

