Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Visa 209,35 EUR

0,29% Charts

News

Analysen

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 230,62 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,50 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 176.174 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 238,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 3,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,80 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 31,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.01.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.059,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.936,00 USD ausgewiesen.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Am 23.04.2024 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,46 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Erste Schätzungen: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hathaway verkauft Bankaktien und Halbleiter in großem Stil: So sieht das Depot von Warren Buffett im vierten Quartal aus

Vom Venture-Capitalist zum Krypto-Bullen: Was Anleger über Tim Draper wissen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com