Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 242,66 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 242,66 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 242,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,55 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 160.620 Aktien.

Am 12.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,88 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,09 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD ab. Mit Abgaben von 27,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.04.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7.985,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.189,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,60 USD je Aktie belaufen.

