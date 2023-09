Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 246,53 USD abwärts.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 246,53 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 246,03 USD. Bei 246,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 97.420 Visa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,85 USD. Dieser Kurs wurde am 02.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Mit Abgaben von 29,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,98 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.123,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.275,00 USD eingefahren.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,67 USD fest.

