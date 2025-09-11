Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 340,10 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 340,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 339,49 USD. Bei 341,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.298 Visa-Aktien.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,41 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 21,13 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

