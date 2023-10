Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 235,64 USD.

Die Visa-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,4 Prozent auf 235,64 USD nach. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 235,44 USD ab. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 237,42 USD. Zuletzt wurden via AMEX 3.364 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2023 auf bis zu 250,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,09 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 175,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,70 Prozent.

Am 25.07.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.123,00 USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.275,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Visa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 8,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Visa eingebracht

Börse New York in Grün: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück