Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Visa hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 338,86 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 338,86 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 340,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 338,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.583 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 299,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 11,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,69 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,40 USD je Visa-Aktie aus.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

