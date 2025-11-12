Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Mittwochabend
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 341,88 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 341,88 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 344,24 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 338,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 383.013 Visa-Aktien umgesetzt.
Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 8,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 299,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.
Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je Visa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.
Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,79 USD je Visa-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
