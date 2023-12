Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 256,61 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Visa-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 256,61 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 257,76 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 256,58 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 257,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.667 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 202,14 USD erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.609,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.787,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,89 USD je Visa-Aktie.

