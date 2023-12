Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Dienstagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 256,55 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 256,55 USD nach oben. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 257,52 USD zu. Bei 256,56 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 18.186 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 257,52 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2022 bei 202,62 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 21,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne

Handel in New York: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone