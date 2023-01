Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von Visa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 203,90 EUR abwärts. Die Visa-Aktie sank bis auf 203,90 EUR. Bei 205,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.205 Stück gehandelt.

Am 22.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 214,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 171,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.559,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Visa am 26.01.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,30 USD je Aktie.

