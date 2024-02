Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 275,84 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 275,84 USD. Bei 275,86 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 273,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.245 Visa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,99 USD erreichte der Titel am 01.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2023 Kursverluste bis auf 208,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 USD aus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.634,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

