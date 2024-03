Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Mittwochmittag Boden gut

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 260,10 EUR nach oben.

Um 11:55 Uhr sprang die Visa-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 260,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 260,45 EUR. Bei 259,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.231 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,79 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Am 25.01.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8.634,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.936,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

