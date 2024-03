Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 285,32 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 285,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 285,33 USD. Bei 284,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 219.762 Visa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 286,13 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 208,81 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,82 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Am 25.01.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 8.634,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,92 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

