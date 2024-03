Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 260,45 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 260,45 EUR. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 260,45 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 259,95 EUR. Bisher wurden heute 367 Visa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 264,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 197,00 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier.

Am 25.01.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Visa-Aktie.

