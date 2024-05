So entwickelt sich Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Montagnachmittag an

13.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 281,61 USD zu.

Die Visa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 281,61 USD. Bei 282,10 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.101 Visa-Aktien. Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Gewinne von 3,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus. Am 23.04.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent gesteigert. Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net

