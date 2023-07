Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa.

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 242,18 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 243,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,43 USD. Bisher wurden heute 10.903 Visa-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,89 USD an. Gewinne von 0,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Am 25.04.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.985,00 USD im Vergleich zu 7.189,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Visa am 25.07.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

