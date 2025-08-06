DAX24.193 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,91 +2,0%Dow44.741 +0,6%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,35 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

13.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 342,27 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 342,27 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 343,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,75 USD. Bisher wurden heute 207.649 Visa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 258,74 USD. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Abschläge von 24,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,42 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

