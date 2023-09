Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 247,92 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 247,92 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 248,38 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 152.304 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2023 bei 248,85 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Bei 174,80 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,49 Prozent.

Visa veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,66 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Rechtliche und regulatorische Herausforderungen: MasterCard und Visa distanzieren sich von Binance

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Visa abgeworfen

Deutsche Bank-Depot im 2. Quartal 2023: Das waren die US-Beteiligungen der Deutschen Bank im vergangenen Jahresviertel