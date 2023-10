Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verliert am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 224,60 EUR.

Um 11:59 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 224,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 224,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.007 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,74 Prozent. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 180,22 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 19,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.123,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.275,00 USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

