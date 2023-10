Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 236,81 USD.

Die Visa-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 236,81 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 237,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 5.455 Stück.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 5,57 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD. Abschläge von 26,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Visa veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.123,00 USD gegenüber 7.275,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Visa rechnen Experten am 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,66 USD je Aktie belaufen.

