Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 244,68 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 244,68 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 244,45 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 245,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.934 Visa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2023 auf bis zu 250,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

