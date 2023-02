Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Visa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 212,45 EUR. Bei 211,90 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 645 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Bei 171,44 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,92 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Visa ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.936,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.059,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,46 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Visa-Aktie legt an der NYSE zu: Visa mit deutlicher Gewinnsteigerung

Ausblick: Visa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com