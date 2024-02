Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 258,95 EUR nach oben.

Um 11:51 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 258,95 EUR. Bei 259,35 EUR erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 257,75 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 969 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 260,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 197,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 31,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.634,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

