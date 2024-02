Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 275,79 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 275,79 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 277,07 USD zu. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 275,41 USD ab. Bei 276,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 118.428 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 279,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 208,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 32,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

