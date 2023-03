Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 201,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 202,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 1.446 Stück.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,25 EUR. Gewinne von 6,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 177,66 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,25 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 26.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.936,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.059,00 USD umgesetzt.

Am 26.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,46 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im vierten Quartal 2022 zum Depot der Commerzbank

Ehemaliger und neuer Visa-Chef sehen Potenzial für Stablecoins und CBDCs im Zahlungsverkehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com