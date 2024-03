Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 287,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 287,00 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 288,96 USD an. Bei 288,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 252.517 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 288,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 17.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 37,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.01.2024. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.634,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.936,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen