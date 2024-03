Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag gesucht

Kurs der Visa

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 260,50 EUR.

Um 09:16 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 260,50 EUR nach oben. Bei 261,60 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 260,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 271 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 264,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 197,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 24,38 Prozent sinken.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 USD je Visa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.936,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.04.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

