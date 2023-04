Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Visa 213,00 EUR

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 234,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 234,96 USD. Bei 232,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 192.307 Visa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (238,05 USD) erklomm das Papier am 25.01.2023. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 26.01.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 7.936,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7.059,00 USD umsetzen können.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 23.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,47 USD je Visa-Aktie.

