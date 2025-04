Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 337,91 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 337,91 USD zu. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 339,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 336,41 USD. Bisher wurden heute 179.681 Visa-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 366,53 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,47 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 25,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 393,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 30.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Am 28.04.2026 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,29 USD je Aktie belaufen.

