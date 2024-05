Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 275,50 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 275,50 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 275,50 USD. Bei 279,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 228.586 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 290,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (216,14 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 USD belaufen.

Am 23.04.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Visa am 23.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Visa-Aktie belaufen.

